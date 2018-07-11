國巨傳大股東出售1.2萬張持股 股價跳空大跌 失守千元大關

國巨 (2327) 傳出有外部大股東委託出售 1.2 萬張持股，國巨強調，對股價影響不大。不過國巨股價今日開盤後表現疲弱，股價跳空開低失守 1000 元大關。受被動元件缺貨、漲價題材激勵，帶動國巨今年股價大漲，穩坐台股股后，但市場傳出，國巨董事長陳泰銘前妻昨日以盤後鉅額交易方式，出售手上 1.2 萬張持股，占國巨已發行股數 2.8%，以國巨昨日收盤價 1045 元計算，股票價值超過 125 億元。



國巨表示，經內部調查，這筆交易委託人不是國巨的董監事、高階經理人等內部關係人，而是中國信託託管的元件投資專戶，是外部大股東。



據了解，這筆交易昨日在香港完成撮合，而買方則屬分散式，並非單一買家，且會有 90 天的閉鎖期。



消息傳出後，國巨今日股價開盤跳空重挫 6.22%，來到 980 元，下午 1 點過後，股價再度下殺，最低一度來到 972 元。