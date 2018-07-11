【異動股】知識產權概念股持續下挫 數字認證(300579-CN)跌停

午後，知識產權概念股持續下挫，截止發稿，數字認證(300579-CN)跌停報27.56元，安妮股份(002235-CN)跌8.78%報6.23元，中路股份(600818-CN)跌8.57%報12.38元，光一科技(300356-CN)跌8.56%報5.66元，飛天誠信(300386-CN)、美亞柏科(300188-CN)、東軟載波(300183-CN)等深跌超7%，中國科傳(601858-CN)、廣電網絡(600831-CN)、讀者傳媒(603999-CN)等股均紛紛大跌超5%。

消息面上，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標志著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。

中細軟知識產權研究院院長顧金焰認為，中美貿易戰表面上是貿易之爭，實際是大國崛起的製高點之爭;表面上是貿易順差之爭，實質是高科技產業之爭，是以知識產權為核心的科技實力之爭。其核心起因之一在於知識產權的發展不均衡及其分歧，雙方爭奪凸顯出高科技的戰略製高點為必爭之地。中美貿易戰對未來的影響，很大程度上取決於中國的戰略應對，如果中國堅持以創新立國、改革強國、開放戰略的堅定實施，必將化挑戰為機遇，迎來新經濟、新科技與知識產權的大發展。貿易順差及其知識產權的認知、分歧是中美貿易戰的主要原因之一。雙方的根本利益衝突主要在於中美貿易順差，順差不重要，重要的是美國覺得是不公平貿易引發的貿易順差，尤其是知識產權爭議引起的原因。知識產權侵權與政策爭議的背後是中美兩國市場上高新技術的發展不平衡、機製的不完善、政策的不對等。

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