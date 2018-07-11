東森連2月營收寫新高 下半年電商旺季更樂觀

在電商平台的強勁成長下，東森 (2614-TW) 合併營收連 2 月創單月新高，推升第 2 季營收達 45.23 億元，年增 11.99%，也創單季新高，動能來自東森購物淡季不淡業績狂飆，展望後市，隨著 5 月併購的草莓網開始布局中國跨境電商市場，法人樂觀看待其業績繼續噴發可期。

東森 6 月合併營收 16.4 億元，月增 1.92%，年增 24.53%，連 2 月寫單月新高紀錄，第 2 季營收達 45.23 億元，年增 11.99%，而上半年營收已來到 84.43 億元，年增幅高達 34.2%。

由於下半年是電商業的傳統旺季，法人樂觀看待，東森今年營收創新高可期。

東森的營收中，6 月有 14.78 億元的業績來自東森購物，占營收比重 90%，東森購物說明，6 月淡季不淡，年成長衝上 38%，顯示獨家導入的商品和自有品牌的銷售有成，再加上強打生鮮牌做差異化，成效顯現。

展望後市，東森集團總裁暨執行策略長王令麟已表態，主要市場瞄準兩岸，不會僅固守台灣，集團在中國營運模式逐漸確立後，透過草莓網進行的跨境電商業務將進入高速成長，目前甚至已開始推動草莓網明年下半年於香港掛牌上市。

目前草莓網已可發貨到中國市場，同時也和北京時間、浙江好易購兩大電商平台透過福建自貿區 B2B 進行跨境電商，還有多家中國當地業者正在談論合作中，東森樂觀看，明年起草莓網將進入業績爆發期。

東森強調，差異化且具高毛利特性的商品，才能在高度競爭的市場中繳出獲利成績，因此，在兩岸市場都將以自有品牌或獨家引進的美妝和保健商品，作為銷售主力。