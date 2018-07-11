李大霄：兒童底尖尖烙定2691點 被擊破概率很低

7月11日 英大證券首席經濟學家李大霄表示，今天市場在一個避險情緒升溫的情況下，A股一度下跌超過2%，港股也一度下行2%。週邊市場，日本日經指數跌1.6%，新加坡跌1.1%，韓國跌1.1%，新加坡跌1.4%，應該說跌幅還是有限。另外我們看到美元的外匯情況略有波動，仍然還是在上次的波動範圍之内，相對上次的波動來看，波動波幅有限，整個的國債期貨是上漲的，界面沒有出現大的問題。我們也觀察到美股標普的股指期貨跌幅0.8%左右，仍然還是在一個可控的、沒有大幅波動的狀態。

這一次避險情緒升溫應該沒有前一段時間那麽嚴重，所以擊破2691的概率應該偏低。通常我們要看到事情的本質，1、最近中國在加大進口方面做了很多努力和舉措，這才是貿易平衡最根本的正面行動，貿易平衡有利於股票市場的穩定。2、從股市的情況看，藍籌股估值應該是見底的。3、從政策上看，現在對市場的呵護情況也在加大力度。4、從投資者的角度看，現在整個市場悲觀的情緒也有所改善。5、從上市公司的情況來看，上市公司回購和大股東董監高的增持，還有一係列的員工持股計劃正在展開。6、從外資進場角度來看，也在加大力度。7、還有養老金和中國版的401K，應該說進場也恰逢其時。養老金和中國版的401k計劃不要在市場高潮的時候展開，應該是在市場最低迷的時候出現，這些對市場穩定的力量在悄然增強。所以在出現突發性情況避險情緒升溫的時候，應該更多的看到機會，而不是風險。

同時，李大霄還表示，堅定的認為兒童底的尖尖也許就在2691點，因為這個時候，上證50的估值隻有9.5倍，滬深300的估值隻有11.39倍。大量的銀行創歷史的底位，在這個時點上市公司增持的力度也增加了。而且在2691點的時候，上交所深夜十一點公佈說股價被低估了，這個在歷史上還是首次出現，深交所在不斷的鼓勵上市公司進行回購，這個情況也是非常罕見。在2691點我們也看到發行股票的速度從每週十家降為每週一家，這個已經到了非常極限的位置了。所以在這個地方用烙鐵頭把這個點烙定，讓2691成為兒童底尖尖的位置上。

來源：新浪財經

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