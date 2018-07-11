貿易戰升級! 美宣佈對華2000億美元徵稅清單引起市場巨震

據路透消息，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標誌著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。

消息一出，今天早上，全球股市避險情緒升溫，亞太股市跌幅擴大，日經跌近2%;香港恒生指數開盤大跌2.33%，國企指數跌2.84%，紅籌指數跌1.84%。美股期指大幅下挫。

A股市場全線大跌，上證指數跌1.66%，深證成指跌1.96%，創業板指跌1.91%;

人民幣早盤大跌，離岸人民幣自6.63附近迅速下挫，一度跌超400點，最低跌至6.6919。美元指數開盤跳漲，目前穩定在93.92下方。

根據美國貿易代表辦公室週二發佈的聲明，此輪2000億美元關稅可能會在8月30日公眾咨詢結束後生效。

美國貿易代表萊特希澤稱，美國將對這些中國進口商品徵收10%的關稅。

在新制裁名單出爐之前，特朗普上週表示，如果中國政府對上週五開始實施的340億美元的關稅進行報復，美國最終可能對超過5000億美元的中國商品加徵關稅，大概是去年美國從中國進口的總額。美國政府官員表示，新的徵稅商品清單將有兩個月的公開意見徵求期，之後才會敲定該清單。

儘管特朗普總統發出威脅，但在上週對中國實施了340億美元的制裁後，中國對美國實施了報復性關稅。而特朗普多次威脅要升級與中國的貿易衝突，與中國政府的爭端已經攪亂了全球金融市場，包括股票、貨幣以及從大豆到煤炭等大宗商品的全球貿易。

此前美國已對華採取兩輪關稅行動，新一輪關稅舉措勢必會面臨中國方面的報復威脅。上週，美國已經開始對價值340億美元的中國進口機械、配件和電子產品加徵關稅。此外，美國還準備對價值160億美元的中國進口電子產品和其他配件加徵關稅。

面臨關稅的一些產品則來自中國製造2025。中國製造2025是一項戰略計劃，旨在使中國成為包括技術在内的關鍵全球產業的領導者。此次關稅清單長達195頁，其中包括數百種食品以及香煙、煤炭、化學製品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在内等消費者電子產品。此外，擬議商品清單還包括服裝、電視零件和冰箱等消費品以及其他科技產品，但不包括手機等一些備受關註的產品。

分析人士指出，預計新關稅措施將對美國消費者構成更直接的衝擊，並有可能引發對貿易戰的抵觸。

清華大學金融與發展研究中心主任馬駿11日接受新華社記者採訪時表示，美方昨晚公佈的對2000億美元中國輸美產品徵收10%關稅的建議產品清單，徵求公眾意見。這個徵求意見的過程將持續兩個月左右時間，8月30日完成流程。此後，美方才可能採取行動。最後是否徵稅、對哪些產品徵收，在未來兩個月的時間内還有各種不確定性。

馬駿認為，中國有關方面正在深入研究貿易戰對我國相關企業和行業的影響，會考慮採取相應措施減少其負面衝擊。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，美國特朗普政府擬對約2000億美元中國產品加徵10%的關稅的消息短期内或許會給金融市場帶來一定的負面情緒，但長期看來中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，無需高估其帶來的影響。

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