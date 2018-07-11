創業15個月撐不下去 香港共享單車Gobee.bike宣佈結業

香港共享單車 Gobee.bike 昨 (10) 日宣布，因未能獲利，將清算業務退出市場，結束該公司 15 個月的創業生命。

據香港信報報導，Gobee.bike 行政總裁 Raphael Cohen 在社交網站發文表示，自去年 4 月起，Gobee.bike 正式在香港推出共享單車服務，經過一年多以來，業務仍未能獲利，龐大的單車維修開支令公司難以繼續營運，因此作出結束業務的困難決定。

Cohen 表示，即日起將停止接受新用戶登記或賬戶增值服務，現有的用戶可在一星期內繼續使用其單車，即至 7 月 17 日為止。用戶押金將全數退回。客戶可自今日起至 8 月 10 日的一個月內，提出按金退還申請，按金將於 2-3 個星期內，退回至最初登記的信用卡賬戶內。

由居港法國人創辦的 Gobee.Bike 於 2017 年 4 月推出，是香港首家共享單車，3 個月後獲得首輪融資 900 萬美元 (折合港幣 7020 萬元)，由 Grishin Robotic 領投及阿里巴巴香港創業者基金參與投資。

香港經濟日報引述共享單車 HOBA BIKE 創始人宋賢邦指出，Gobee.Bike 任由用戶亂泊單車，損耗性高增維修成本，他有興趣回收該公司的單車。但據觀察，過往有 Gobee.Bike 單車停泊的地方，單車近日已失去蹤影。

阿里巴巴香港創業者基金發言人表示，很遺憾得知 Gobee.bike 提出業務清算申請，但對香港的初創環境依然充滿信心，也將繼續支持香港的創新創業發展。

Gobee.bike 也因大量單車被未成年少年毀壞，於今年 2 月 14 日撤出法國。該公司表示，在法國全國有超過 1000 被盜，近 3400 輛損毀。Gobee.bike 早前已因相同理由退出法國里爾、蘭斯和比利時布魯塞爾，在里爾只經營了 3 個月。

事實上，大陸早已出現共享單車退場或轉型潮，2 大巨頭摩拜單車 (Mobike)、ofo 車、哈羅單車，已有不少中小型業者倒閉退場。摩拜、ofo 等巨頭也因為獲利與市占率壓力，紛紛朝免押金、多元業務化轉型。

香港除 Gobee.bike 外，至少還有 3 家港資企業競爭，加上外來的新加坡商 oBike 以及大陸 ofo 等，未來是否引發退場潮值得關注。