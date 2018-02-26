受不了！大量單車被毀壞 Gobee.bike全面撤出法國

由居港法國人創辦、總部設於香港的共享單車公司 Gobee.bike，宣布自 2 月 24 日起撤出法國，原因是大量單車被未成年少年毀壞。

Gobee.bike 表示：「在去年 12 月至今年 1 月，大量毀壞我們的車隊，成為未成年少年的娛樂。」該公司稱，在法國全國有超過 1000 輛單車被盜，近 3400 輛損毀。

Gobee 已向警方提交近 300 件投訴，另外還有 6500 輛單車待修。Gobee 早前已因相同理由，無奈退出法國里爾、蘭斯和比利時布魯塞爾，在里爾只經營了 3 個月。

該公司在法國有 15 萬名用戶，其中在首都巴黎有 2000 輛單車供租用，公司旗下綠色單車醒目顯眼，用戶支付 15 歐元的保證金便可使用。用戶可透過手機程式得知閒置單車的位置，找到車後掃描車身 QR Code 解鎖，並開始使用和計錢，每小時只收 5 毫歐元。使用後，踩到哪裏都可以隨時停車還車。

該公司稱：「認識到少數人可以毀掉這樣一個美麗且有前景的項目，令人傷心失望。我們不得不作出這樣的結論：此事不可行。除了撤出全國，我們別無選擇。」

《星島日報》報導，Gobee 撤出後，巴黎還有 3 家亞洲公司經營共享單車服務，其中新加坡的 oBike 提供 1800 輛橙色和灰色單車，中國的 Ofo 和「摩拜單車」(Mobike) 則分別提供 1000 輛黃色單車和數千輛紅色單車。

這些公司都在有多年歷史的巴黎「Vélib'」(自由單車) 公共單車出租系統更換營運商之際，湧入市場分一杯羹。自由單車提供逾萬輛單車。

用戶組織說，Gobee 的對手 Mobike 使用實心輪胎而不用充氣胎，使用成本高但更穩定、更耐用的軸傳動，單車更能抗破壞及長期使用。