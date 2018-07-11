國產網遊備案入口未開放 多家A股公司“搶道”成功

據上證報11日報道，日前，6月份國產遊戲產品内容審查結果公示悄然披露。這讓自6月6日業内發現國產網絡遊戲備案入口關閉以來，那些提交了遊戲備案申請的公司倍顯幸運。截至7月10日，國產網遊備案入口仍未開放。

根據公示，14家A股公司或其相關企業拿到了備案號。其中，粵傳媒(002181-CN)有8款遊戲取得備案號，慈文傳媒(002343-CN)有5款，浙數文化(600633-CN)、三七互娛(002555-CN)各有4款，中青寶(300052-CN)有3款。而最新披露的備案審核公示，則意味著這14家取得備案號的A股公司或其相關企業獲得了接下來正式投放新品的機會。

《國產網絡遊戲產品備案指南》規定：“經營性互聯網文化單位運營的國產網絡遊戲應當自上線運營之日起30日内報文化部備案。已備案的國產網絡遊戲應當在其運營官網指定位置及遊戲内顯著位置標明備案編號。”違反規定的公司將受到行政處罰併強製下架產品。因此，國產網絡遊戲備案入口的關閉，直接關乎一些遊戲公司的業務推進。

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