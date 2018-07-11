【異動股】網絡安全板塊低開低走 數字認證(300579-CN)大跌超8%

7月11日早盤，網絡安全板塊低開低走，居板塊跌幅榜前列，板塊内僅中國軟件飄紅;截止發稿，數字認證(300579-CN)跌8.88%報27.9元，國民技術(300077-CN)大跌7.73%報10.03元，常山北明(000158-CN)跌6.86%報5.97元，立思辰(300010-CN)、航天發展(000547-CN)、中孚信息(300659-CN)、格爾軟件(603232-CN)、神州數碼(000034-CN)等均下跌超4%。

消息面上，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標誌著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。

新時代證券分析認為，貿易摩擦凸顯中國 IT 產業供應鏈缺陷，強化自主創新是提升企業核心競爭力優勢、擺脫受制於人局面的根本途徑，必須著力在自主創新特别是原始創新上下更大的功夫。網絡安全對國家安全牽一發而動全身。自主可控和網絡安全是基石，特别是國家關鍵信息基礎設施面臨較大風險隱患，如果網絡安全防控能力薄弱，將難以有效應對國家級、有組織的高強度網絡攻擊。

此外，另有消息稱，美國交通運輸監管者與其它相關人員近日曾召開閉門會議，討論了一些關鍵問題，比如是否應該賦予警察權力，讓他們可以控制自動駕駛汽車停下;對於曾經發生事故的無人駕駛的士，如果自動提醒會不會侵犯隱私。最近一份會議記錄曝光，長39頁，披露了會議的一些内容。許多與會者認為，針對無人駕駛汽車發起大規模網絡攻擊的情況肯定會出現，這點沒有疑問，問題在於什麽時候出現;所以要提前進行規劃練習，為大規模、多模式網絡安全攻擊做好準備。

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