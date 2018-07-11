台股盤前─台塑集團+金控H1勁賺3100億元 有大激勵

台北股匯市今 (11) 日維持正常交易，也消除了外資方面對於市場交易不連續的憂慮，在外資匯入、買股及新台幣走升的態勢下，最新的企業獲利出爐，台塑 (1301-TW) 集團及金控類股上半年勁賺 3100 億元的激勵之下，分析師看好這一波的台股反彈行情。

而已發布 6 月營收的上市櫃公司也有 88 家創新高。

除了台灣企業本身爭氣大賺錢之外，外在也有美股快速攀升為台股助攻，美股新的財報季已正式展開，貿易戰擔憂下降，美國股市收高。道瓊工業平均指數連續天上漲。代表小型股的 Russell 2000 指數盤中創新歷史高點，終場則收低 0.5%。收盤指數道瓊工業平均指數收高 143.07 點或 0.58% 至 24919.66。Nasdaq 指數收高 3.00 點或 0.04% 至 7759.20。S&P 500 指數收高 9.67 點或 0.35% 至 2793.84。費城半導體指數收高 14.22 點或 1.05% 至 1372.25。

除了今晨的美股收紅之外，區域股市也呈現穩定，昨日亞股收盤除了香港恆生指數小跌 6.25 點或 0.02% 之外，上海上證指數、南韓指數、日本日經指數全部收紅，證券分析師張陳浩、黃漢成都表示，台北股市集中市場加權股價指數已站上年線，將先上看 10850 點的反彈滿足點，也就是說，台股大盤將先攻上季線、月線位置後，蓄積能量再向上反彈一波。

台股大盤昨日上漲 36.61 點，指數以 10756.89 點作收，成交值 1256.65 億元，證券分析師張陳浩說，集中市場加權股價指數的反彈，雖有 KD 值低檔黃金交叉、MACD 柱狀體即將翻越到零軸之上，但前波高點的 10886 位置區的反壓也重，目前加權股價指數反彈先看 10850 點，即為穿越月線及季線位置區來消化市場賣壓。

支持台股繼續譜出反彈的除了三大法人的買盤回籠之外，企業獲利的支撐，也將強化投資人對於台股持股信心，其中包括台塑集團上半年賺進 1300 億元，及金控類股上半年勁賺 1877 元，賺進的總金額也超過了 3100 億元。同時，大立光 (3008-TW)12 日召開法說會，將公布第 2 季獲利成績，及第 3 季展望而台積電 (2330-TW) 將在 19 日召開法說會，台積電創辦人張忠謀說，今年台積電營收將突破 1 兆元。

雖然黃漢成看好台股三大題材包括被動元件的漲價效應、企業 6 月業績的成長以及下半年的科技業旺季效應，但市場傳出 6 月營收攻上 80 億元大關的國巨 (2327-TW) 大股東在海外折價出售持股套現逾 120 億元的消息，也有待今天市場消化此一消息面的影響。

在被動元件族群的訊息方面，鋁質電解電容廠凱美 (5317-TW) 昨日公布上半年財報，受惠第 2 季認列出售大陸龍華廠利益入帳，凱美第 2 季歸屬母公司純益達 29.83 億元，每股純益 22.16 元；累計上半年稅後純益 30.17 億元，每股純益 22.41 元。

統一 (1216-TW) 上半年營收 2146 億元，在下半年進入旺季及轉投資企業動能轉強同時，2018 年營收力拚重返 4000 億元。