【運達投顧】台股狹幅震盪 聚焦產業優勢鎖碼股

◆盤勢分析

開高震盪，今日台股在狹幅的空間內上沖下洗、快速洗刷，加權指數高低點震盪的幅度僅 48.23 點。

盤面上，電子、金融兩大權值類股穩定盤堅，適時發揮撐住盤勢的作用，加權指數全場力守紅盤之上，其餘各大類股中以水泥、食品、電機、化工、玻璃等類股的表現相對強勢。終場加權指數上漲 36.61 點，指數的位置收在 10,756.89 點，收盤收上 240 日均線（▲）之上，日 K 連二紅，成交量達 1,249.90 億元。

狹幅空間、來回震盪，這點我們在昨日的研究報告中已分析到：「… 我們認為，加權指數連續百點、百點大漲的機會不高，最可能的型態應是沿 240 日均線（▲）來回擴底，一方面讓市場的籌碼進一步獲得歸屬（誰在接？接什麼？），另一方面則讓個股輪流落底，在震盪中震出新主流。…」（7 月 9 日）。而今日台股雖上沖下洗，但加權指數全場力守紅盤之上，指數低點確實有力守、墊高的跡象，再加上技術指標（如 KD、MACD 等）低檔向上，我們認為，台股在急跌 738.1 點後，現階段雖未有連續強軋的條件，加權指數仍將沿 240 日均線（▲）來回擴底，不過，短多已逐漸掌握優勢，當然，盤面上以個股（火種）表現為主。再次提醒大家，就是因為輪流落底，才有一檔接一檔操作獲利的機會，如近期的揚明光（3504）、環球晶（6488）、合晶（6182）、… 等，我們會幫大家好好掌握。

從期指的籌碼結構來看，昨日（7 月 9 日）外資的未平倉淨多部位增持 5,547 口，今日持續增持 2,194 口，連續三個交易日增持，我們密切追蹤外資後續的交易動態。（自營商 + 398 口、投信 + 232 口）

在操作策略的擬訂與規劃上，現階段必須特別留意產業趨勢向上的業績成長股（如電競、AI 人工智慧、機器人自動化、3D 感測、5G 網通等），如有急跌、超跌，都會是佈局的好機會。

※運達投顧 王建文 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

