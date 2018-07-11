台股盤中－川普再嚇壞權值股 年線、10700點又失守 靠營收亮眼股苦撐

美股四大指數雖收高，但川普再度出招，又準備另一份 2000 億美元關稅產品清單，美股電子盤急跌，引發亞股今 (11) 日全數走跌 1% 以上，台股也難以倖免，在大立光、台積電等權值股領跌下，開盤 1 分鐘直接重挫逾百點，隨即失守年線、10700 點等關卡，盤中最重大跌 121 點、指數打到 10635 點，所幸在鴻海等營收亮麗股支撐下，跌幅收斂。

美國新一波企業財報季即將開啟，投資人普遍看好，使得美股 4 大指數連 4 天收高，但是，根據彭博報導，美中貿易戰 6 日開打後，川普又準備另一份對大陸的關稅產品清單，金額高達 2000 億元、遠高於首波清單的 340 億美元金額，使亞股嚇趴。

美中貿易戰雲恐怕再起，台積電盤中最深跌 4 元、跌 1.8%，對加權指數的影響超過 30 點，大立光最低也跌到 4730 點，跌逾 2%。

不過，鴻海因 6 月、第 2 季與上半年營收皆創歷史新高，今天股價逆勢走升，最高漲到 82 元，逆揚超過 1%。其餘 6 月營收亮麗股都逆勢撐盤，包括：晶心顆亮燈漲停，柏文挾 6 月營收創新高大漲 7%，金洲、邦特、祥碩、美時、台勝科、嘉晶、和康生等都有 1-5% 不等的漲勢。

此外，市場最關注的就是國巨，主要是因為神秘大股東擬轉讓國巨持股 1.2 萬張套現，受此利空消息影響，國巨跌逾半根停板，摔出千元大關，連帶使被動元件族群高檔出脫的隱憂升溫，九豪精、大毅、日電貿、光頡、信昌電、禾伸堂、鈞寶股價都一片綠油油。

金融股部分，雖然 15 家金控上半年賺 1877 億元、年增近 4 成，創歷年同期新高，但是若以 6 月來看，多數金控都出現衰退，金融股今天也明顯承壓，新光金儘管為上半年成長王，但因為 6 月獨虧，股價跌超過 3% 最疲弱，一度回測 11 元；國泰金、富邦金都跌逾 1%，其中，富邦金面臨 50 元保衛戰；盤面上僅開發金、元大金在萬綠叢中泛紅。

整體來說，陸美貿易戰開打以來，台股至昨天累計已漲逾 148 點，貿易戰似乎已利空鈍化，但是川普的不確定性依舊是不定時炸彈，尤其金管會主委顧立雄日前曾示警「憂第二波貿易戰恐傷及產業發展」，台股今天失守年線，但並未跌落前波低點，顯示多空仍在年線附近爭戰。