得意的美股 何時落難？分析師警告：2020年

一名分析師週二告訴 CBNC 說，18 個月後，美國財政振興措施的利多逐漸式微，投資人對股市便可能意興闌珊。

但是目前，因貿易緊張及政治的不確定性，投資人已有所反應，股市仍可望有成長空間，摩根大通資產管理公司分析師貝爾 (Mike Bell) 說。

「這全是時間問題，如果看下半年，許多利空消息已有所反應，包括貿易與政治的不確定性。若展望明年，情況便有點複雜，」他補充說道。

今年初，美國的財政振興措施，引發了股市的漲勢。然而，由於聯準會 (Fed) 有意宣布進一步升息，投資人擔憂股市可能步入賣出模式。因為升息會壓低企業獲利率，進而影響到投資人的報酬率。

Porta 顧問公司分析師魏特曼 (Beat Wittmann) 上週告訴 CNBC 說，升息是增加明年經濟衰退機率的幾項因素之一。

他說：「我們經歷了貨幣政策正常化，目前正處於週期的最後階段。而後又出現關稅與貿易問題，還有英國脫歐問題。這些事會讓投資信心流失，」

但貝爾認為，政治與貿易風險已經有所反應，所以真正的風險較可能從 2020 年開始。

他說：「展望 2020 年，財政振興措施影響開始消退，利率將大幅上升，所以我認為美國經濟的風險將於約 2020 年開始增加。」