聯發科6月連2升 Q2營收重回600億元以上 優法說預期

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(10)日公布 6 月營收，達 210.6 億元，連續 2 個月向上走揚，月增 3.2%，年減 3.8%，第 2 季營收 604 億元，略優法說時預估的 556-596 億元，季增 21.8%，也重回 600 億元以上，上半年營收 1101.35 億元，較去年同期仍減少 3.53%。

聯發科 5 月營收重回 200 億元，6 月持穩向上，第 2 季營收逐月上揚，反應新晶片出貨進度順暢。

聯發科第 2 季營運正向，行動運算平台出貨成長為主要動能，平板加智慧型手機晶片出貨估達 9000 萬套至 1 億套，其中新晶片 P60 獲不少手機廠導入採用，帶動營收成長。

聯發科日前也推出 P22 晶片，6 月開始出貨，由於該顆晶片獲得不少手機廠導入，成本架構更好，有助聯發科提升市占率與獲利表現；執行長蔡力行日前表示，中國大陸幾家主要手機廠包含 OPPO、華為、小米等，今年出貨表現仍可較去年成長，成長率可望優於平均值，聯發科將可同步受惠。

聯發科昨日進行除息，由於市場擔憂中國大陸手機市場需求降溫，恐對聯發科第 3 季營運造成壓力，市場預期季增幅度將相對有限；聯發科昨日除息，股價表現也不佳，今日隨大盤反彈帶動，股價終場上漲 2.75%。