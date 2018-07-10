資源股中的「黑黃金」是哪一家？

中美雙方都實施加徵關稅清單，人民幣由低處轉穩，但恆指在29000關前阻力大。港股目前宜炒股不炒市。分折指，資源股在調整後，可留意估值較為便宜股份。

今日，國家統計局公布1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27298.3億元，同比增長16.5%，增速比1-4月份加快1.5個百分點。在41個工業大類行業中，31個行業利潤總額同比增加，煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長14.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長27.9%。

摩根士丹利日前發出報告，指出市場憂慮宏觀經濟走勢，周期性股份受壓，建議資源股在調整後，留意估值較為便宜，出現入市機會，尤其看好高利潤、良好自由現金流，及高股息股份。另一位華資分析師說，最近中港股票市場劇烈波動，不少股份估值重回具吸引力的水平，資源股較不受周期性經濟影響。煤炭股便是其中一類，除了留意中國神華(01088-HK)與中煤能源(01898-HK)大型煤企，仍可留意力量能源(01277-HK)這一類小型煤股，力量能源今日升1.12%，報0.45元。

力量能源致力於建設及開發大飯鋪煤礦，並力求經營高效率及安全的煤礦。該公司早於3月公布2017年年度業績，股東應佔盈利5.4億元，同比升291%。盈利大幅提升，其中一個重要原因是由於中國政府過去落實供給側改革，煤炭行業整體供需已經達至平衡狀態，期內煤炭市場的表現維持穩定。該集團在現有的煤炭市場，已能獲得理想的毛利率。

該集團曾預期今年，在煤炭生產、銷售及貿易等業務將有平穩的發展，並提供穩定的現金流及利潤。預期該公司於8月底前公布中期業績，屆時會更清楚力量能源的最新狀況。

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