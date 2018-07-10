房市回溫 數字台、港591房屋6月營收同創雙位數成長

數字 (5287)6 月營收 1.21 億元，月減 0.46%，年減 3.05%，扣除原創因素較去年同期成長 9.23%，係受惠台灣 591 及香港 591 房屋交易，租售刊登業務穩定成長，推升第二季合併營收 3.61 億元，季增 3.70%，累計上半年營收 7.10 億元，年減 6.75%，扣除原創因素，年增 8.18%。數字表示，台灣 591 及香港 591 上半年營收雙雙成長，6 月營收更分別創下兩位數成長，主要係台灣房市邁向穩定發展格局，根據六都地政局公告買賣移轉棟數，今年上半年六都買賣移轉棟數共 10.34 萬棟，年增率 4.8%，房市信心趨穩。



且根據 591 新建案統計，今年第二季全台新建案點擊數，總和突破 2000 萬次大關，較上季及去年同期成長 1 成及 2 倍，自住剛性需求及穩健置產需求增溫，加上香港 591 品牌效益逐漸顯現，刊登業務穩定成長，帶動公司上半年合併營收 7.10 億元，扣除原創因素，年增率 8.18%。



數字指出，時序進入暑假旺季，遊戲大廠紛紛推出新作品搶市，可望激勵 8591 寶物交易營運表現，且新創平台「小雞上工」APP 搶攻暑假打工商機，送出百萬徵才津貼，可望吸引廣大會員流量，再添營運成長動能。

