抱團取暖？全球第三和第五大船運公司考慮合併

據路透援引知情人稱，全球第三大集裝箱航運公司法國達飛輪船（CMA CGM）已向其德國競爭對手、全球第五大航運公司赫伯羅特公司 (Hapag Lloyd) 提出了非現金收購計劃。

隨後，赫伯羅特公司的發言人在被問及這個交易項目是否在進行談判時，對此進行了否認，並表示「這些市場傳言毫無根據」。

路透評論稱，因供應過剩，全球集裝箱航運業陷入了長達十年的低谷，各大航運公司紛紛尋求合作，共同對抗低迷市況。

據了解，達飛輪船成立於 1978 年，總部位於法國馬賽，是法國目前最大的集運公司。

從去年以來，達飛輪船相繼收購了巴西 Mercosul Line 開拓了拉丁美洲市場，隨後收購 SOFRANA Unilines 股份，大力發展南太平洋市場。還在今年 4 月收購了物流公司 Ceva Logistics25% 的股份。

6 月，達飛輪船還與芬蘭航運集團 Container Finance 簽署協議，收購該公司旗下航運物流公司 Containerships，以及 Container Finance 在 Multi-Link Terminals 和 CD Holding 的股份，以增強在北歐地區的網路承運能力。

而於 1970 年成立的赫伯羅特公司，則是德國最大集運公司，也在近年也有過多次併購。2014 年其併購南美輪船，2017 年則與阿拉伯輪船完成合併，將自有的 118 條服務航線與阿拉伯輪船的 45 條服務航線網路進行結合。

赫伯羅特公司 CEO Rolf Habben Jansen 曾表示，2018 年航運業將繼續行業整合，隨著業務的重組，大型航運公司的數量將進一步減少，到了今年年末，全球前 20 家航運公司中約有 9 家將會消失。