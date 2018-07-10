微信小遊戲累計發佈超2000款 日廣告流水上千萬

自今年4月4日微信開放小遊戲後，陸續有開發者加入到小遊戲的生態中。根據微信方面今日公佈的數據，微信小遊戲已累計發佈超過2000款，日廣告流水上千萬。據微信小遊戲團隊透露，廣告商業化正成為小遊戲生態的重要組成部分，下一步，小遊戲團隊將開放小遊戲互選定製廣告，將廣告融入遊戲内容中。

數據顯示，目前小遊戲性别分佈比例較為均衡，男女比例五五

自今年4月4日微信開放小遊戲後，陸續有開發者加入到小遊戲的生態中。根據微信方面今日公佈的數據，微信小遊戲已累計發佈超過2000款，日廣告流水上千萬。據微信小遊戲團隊透露，廣告商業化正成為小遊戲生態的重要組成部分，下一步，小遊戲團隊將開放小遊戲互選定製廣告，將廣告融入遊戲内容中。

數據顯示，目前小遊戲性别分佈比例較為均衡，男女比例五五開;在年齡分佈上也呈現出集中於25歲以上用戶的趨勢。在活躍用戶留存率上，用戶七日留存率達45%，高用戶黏性初步顯現。

截至目前，小遊戲已開放關係鏈、分包加載、防沉迷、遊戲圈等30多個能力，以及200多個API接口，降低開發與運營的門檻，從而打造去中心化的平台。微信小遊戲鼓勵開發者研發更多輕操作、社交性強、體驗樂趣高、?性向的小遊戲。

據介紹，廣告商業化是小遊戲生態重要的組成部分。7月9日，小程序(含小遊戲類目)廣告組件已全量開放，累計獨立訪問用戶(UV)不低於1000且無嚴重違規記錄的小遊戲都可以在小程序後台自助申請開通廣告位。測試期間，已有累計500多款小遊戲流量主接入，日流水消耗達到千萬級别，每千次展示獲得廣告收入大於80元。

小遊戲團隊表示，通過本身優質的内容呈現、玩法環節以及豐富的曝光場景，與商業化模塊結合，小遊戲的單用戶商業價值已超過用戶獲取成本。未來，廣告能力將以兩方面為核心。在流量變現方面，多樣化的廣告組件和流量變現合作可以在幫助更多遊戲開發者獲取商業化收入的同時，平衡遊戲内的用戶體驗與平衡性。而除了目前已上線的Banner廣告與激勵視頻廣告外，下一步，小遊戲團隊將開放小遊戲互選定製廣告，將廣告融入遊戲内容中，實現一體化更強，更優質的廣告與遊戲體驗。

小遊戲團隊表示，真機調試、消息觸達、實時語音、小遊戲跳轉等100餘項新能力正在規劃中，未來將持續通過便捷開放的平台能力，助力開發者豐富遊戲玩法，從而驅動小遊戲生態的完善。下一步，小遊戲平台將支持主體遷移、加快結算時間動作併提供更便捷的自助工具。

來源：上證報APP·中國證券網

開;在年齡分佈上也呈現出集中於25歲以上用戶的趨勢。在活躍用戶留存率上，用戶七日留存率達45%，高用戶黏性初步顯現。

截至目前，小遊戲已開放關係鏈、分包加載、防沉迷、遊戲圈等30多個能力，以及200多個API接口，降低開發與運營的門檻，從而打造去中心化的平台。微信小遊戲鼓勵開發者研發更多輕操作、社交性強、體驗樂趣高、?性向的小遊戲。

據介紹，廣告商業化是小遊戲生態重要的組成部分。7月9日，小程序(含小遊戲類目)廣告組件已全量開放，累計獨立訪問用戶(UV)不低於1000且無嚴重違規記錄的小遊戲都可以在小程序後台自助申請開通廣告位。測試期間，已有累計500多款小遊戲流量主接入，日流水消耗達到千萬級别，每千次展示獲得廣告收入大於80元。

小遊戲團隊表示，通過本身優質的内容呈現、玩法環節以及豐富的曝光場景，與商業化模塊結合，小遊戲的單用戶商業價值已超過用戶獲取成本。未來，廣告能力將以兩方面為核心。在流量變現方面，多樣化的廣告組件和流量變現合作可以在幫助更多遊戲開發者獲取商業化收入的同時，平衡遊戲内的用戶體驗與平衡性。而除了目前已上線的Banner廣告與激勵視頻廣告外，下一步，小遊戲團隊將開放小遊戲互選定製廣告，將廣告融入遊戲内容中，實現一體化更強，更優質的廣告與遊戲體驗。

小遊戲團隊表示，真機調試、消息觸達、實時語音、小遊戲跳轉等100餘項新能力正在規劃中，未來將持續通過便捷開放的平台能力，助力開發者豐富遊戲玩法，從而驅動小遊戲生態的完善。下一步，小遊戲平台將支持主體遷移、加快結算時間動作併提供更便捷的自助工具。

來源：上證報APP·中國證券網

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