國際油價走高 台塑化Q2賺進252.16億元 創下單季次高 EPS 2.65元

台塑四寶公布第二季財報，受惠國際油價走高逼近 70 美元，台塑化 (6505) 第二季營業利益達 286.67 億元，季增率三成，創下單季第三高，稅後盈餘 252.26 億元，創下單季次高，每股盈餘 2.65 元，係為四寶獲利最佳，上半年稅後盈餘 435.27 億元，每股盈餘 4.57 元。國際油價走高，台塑、台塑化第二季營業利益均較前一季成長，台塑四寶本業營業利益突破 500 億元，為 565.27 億元，合計四寶第二季稅後盈餘 733.69 億元，季增率 29.6%。



台塑第二季營業利益 85.65 億元，季增率 28.3%，稅後盈餘 171.54 億元，每股盈餘 2.69 元，創下歷年同期新高，南亞第二季營業利益 88.22 億元，季減率 2.7%，稅後盈餘 166.68 億元，每股盈餘 2.1 元，台化第二季營業利益 104.74 億元，季減率 13.3%，稅後盈餘 143.21 億元，每股盈餘 2.46 元。