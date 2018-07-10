【華冠投顧】大盤量縮站上年線-下個交易日是關鍵



盤面焦點個股：2327 國巨、2426 鼎元、2349 錸德、2456 奇力新、2492 華新科

加權指數今天收 10756 漲 36 點，量能 1249 億，

昨差兩點上年線，今天量縮站回年線，

昨天影音有提到，量縮反彈沒關係，只要補量上攻擊可

但今天卻是再度量縮，這並不是說不好，但也不是大壞，

總之最近的觀盤重點都一樣，

都是要看 10866 是否能強勢站上，

而從目前日線結構來看，季線已經跌破半年線，

且今天月線季線死亡交叉，若接下來無法扭轉，

將會變成半年線、季線、月線的空頭排列，

那接下來的行情就累了，

因為上面已經是反壓，不能強行突破，

就只有被壓著打的可能，

當然目前從美股來看，是已經有領先打完短底

但短線上也遇到了反壓，

且明天颱風假休市的機會很大，

週四開盤很可能以跳空的方式開盤，

到時後會如何發展也是很關鍵。

之前振鴻有說過，10800 若破，融資套牢量將會未來很大的反壓

昨天雖然信用交易來看融資是小增，

但特別的點是 2330 台積電昨天強彈時融資是大減的，

法人則是買進的狀態，但這也對反彈行情來說是利多亦是利空，

利多則是法人回籠買超權值，有利行情止穩，

利空則是昨天融資是增到了哪裡去了呢?

若皆下來行情無法走高，這些轉換出去的融資金額，

反而會變成台股更沉重的賣壓。

而大盤從小時線的角度來看，

昨天提到的小時線 KD，今天雖然無法順利強攻，

且收盤的同時，KD 是剛剛好好出現死亡交叉，

但是因為還沒有脫離鈍化區，因此若下一個交易日能開高便能化解

相反的若開低則小時線又會再度進入空方發球的狀態，

因此振鴻才會說，下一個交易日相當關鍵。

類股來說，今天的強勢族群落在了上週分享的光學族群，

上週盤後分析有提到，矽晶圓大多跌破季線，

但是光學族群則是大多修正到季線有撐，

因此今天就盤面來看，光學族群自然就容易成為資金追捧的目標。

而被動元件部分最近一直放利多，但是就是漲不動，

目前看起來籌碼跟線型最強的反而是 6173 的信昌電。

而昨天介紹的生技族群中最強的 4123 則是小漲。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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