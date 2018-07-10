【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、5425台半、6446藥華藥



華冠投顧 謝宗霖分析師

美股大漲，對於目前在護盤階段的台股是有利的，不過我們昨日已經先漲了，因此，以指數而言，今日再上漲百點並不容易，但這不是重點，重點是內資出手與否，是否有主流族群領軍維繫人氣，我們昨日說到，過去很多次經驗告訴我們，先拉指數回穩，再來強勢股就會陸續表態，一步一步來，不用急，會動的股，壓不了多久，今天有這種味道出來。

國際政經的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

2349 錸德，是我們一路示範的個股，目前在作中段整理，上週的行情是恐慌的，但大戶持股比並沒有下降，投信的部位也沒有鬆動，從籌碼的角度來看，大戶應是對其後勢有信心才對，今天大漲還見到漲停，後續法人若持續加碼，應有機會續強；3008 大立光昨日有明顯的表態動作，其是蘋概指標，指標動了後續可觀察是否還有其他相關的蘋概股陸續跟進，今天是 6153 嘉聯益轉強，近期阿嘉的謠言很多，股價也跌，但昨日外資再出報告，標題直接用忽略這些雜音，也是很妙，回季線我們再找買點即可；5425 台半、6446 藥華藥、在這波其實沒什麼跌到，短線主流先讓那些回好幾成的，並無不可。

被動元件看來籌碼有點鬆動，走勢也開始強弱不一，資金應是轉出來尋找新的下半年佈局標地，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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