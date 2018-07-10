【倫元投顧】要走回升創11261點新高機率並不大



王信傑分析師

美中貿易戰紛擾進入短期空窗期，美股持續反彈帶動台股早盤開高，不過受到颱風將來襲影響、以及陸股和港股漲幅收斂，指數以上漲 36 點收在 10756 點，成交量為 1249 億。

針對後市看法仍不變，接下來除了隨時要留意美中是否還有更強大的第二波貿易戰之外；回歸台股基本面，一來 Fed9 月仍將升息 1 碼，所以近期止貶彈升的新台幣幅度應有限，30~30.3 元將是這波升值滿足點。

再來就看下週四台積電法說，目前法人多認為第三季成長幅度恐低於原先預期，提防再度下修財測進而拖累台積電和台股往下修正。至於本週四大立光法說會，第三季為 i9 拉貨旺季，產業面偏向樂觀，但股價應偏中性看待，縱有高高點亦不多。

因為別忘了大多數蘋概股早已大漲一段事先反應即將拉貨旺季，操作蘋概股乃是買在淡季財報利空出盡時、而獲利了結在拉貨旺季利多時，故蘋概股接下來有再上去應是找賣點，最慢 9 月新機發表會前後利多出盡波段拉回整理，去等待之後實際銷售情況。

所以除非台積電法說遠優預期帶動指數大漲一波上去，台股短期最好走勢應是年線~ 季線區間盤整，強勢的話則來到 11000 點上下。何時需提防反彈結束再往下破年線或至少再測年線？撇開美中貿易戰的不確定因素外，快則 19 日台積電法說會後，慢則 8 月中下旬~ 9 月中旬。

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