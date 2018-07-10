〈小米破發後大漲〉小米納富時中國50指數 午後股價漲14% 何小鵬買逾1億美元

雷軍揚言「要讓在上市首日買入小米股票的股民賺 1 倍」，加上麥格理給予小米目標價港幣 30 元，小米 (1810-HK) 掛牌第二天即開高走高，午盤上漲近 9%，重返港幣 17 元招股價。

午後，小米漲幅進一步擴大，漲超 14%，最高觸及港幣 19.34 元，總市值逼近港幣 4300 億元 (約 548 億美元)，超越雷軍 7 月 8 日披露的估值 543 億美元 (約港幣 4261 億元)。

圖：東方財富網

小米上市首日開盤即告破發，跌 2.35%，報港幣 16.6 元，盤中最大跌幅接近 6%，此後跌幅收窄並一度回升至港幣 17 元，收盤報港幣 16.8 元，總市值不足港幣 4000 億元，成為近一年來首日表現最差的新經濟新股。

值得注意的是，根據港交所的安排，小米股票的相關期貨及期權產品於股票上市首日同步推出，這使得投資者可以當日做空，對小米股價有所支撐。

今日近午盤，小米期權全線 2 位數溢價，昨日提及的 7 月到期行使價港幣 17 元的看漲期權，已升近 68%。未平倉合約仍有 3522 份，當中看好的有 2631 份。

對於小米集團股價後市，《華爾街見聞》引述 Light Stream Research 表示，現在很難確定小米是看漲還是看跌。他們認為，小米的利潤結構不夠清晰也不夠完善，不足以充分收窄誤差幅度以便對該公司作出非常有力的預測。建議投資者保持觀望，該股可能大幅上漲或下跌。

麥格理則認為，小米能通過推出快速時尚的新產品，從而有能力從手機用戶變現互聯網收入，因此給出港幣 30 元的目標價。這意味著，他們相信小米市值可達港幣 6700 億元 (約 853 億美元)。

儘管上市首日慘遭破發，但小米依然符合指標，獲准快速納入港股通參考指數「恒生綜合指數」。成為香港恒生指數成分股之後，小米集團將成為滬港通投資標的，A 股投資者可以借道港股通購買小米股票，7 月 23 日起生效。

此外，由於小米市值規模龐大，國際指數編制公司富時指數昨 (9) 日公佈，將小米快速納入富時中國 50 指數，於 7 月 13 日 (下週五) 收市後正式納入指數，7 月 16 日 (下週一) 正式生效。

小鵬汽車董事長何小鵬今日也在微信社交網上稱自己堅定看好雷軍和小米，小米上市首日和今日通過二級市場，買超過 1 億美元的小米，還感謝已經賺了點。

何小鵬表示，對好公司，市場恐懼的時候就是最好的時候，自己有幸在 2013 年和 2014 年持有阿里巴巴 (BABA-US) 的股票，一直到現在；2014 年也開始買入騰訊 (0700-HK)，可惜買的不夠多，自己非常強烈的感覺小米未來和阿里、騰訊一樣卓越、偉大。

在小米慶功宴上雷軍不僅感謝了李嘉誠、馬雲和馬化騰等大佬關鍵時刻挺小米，也專門感謝了前阿里大文娛 CEO 俞永福、美圖董事長蔡文勝，及沒有到場的何小鵬，稱他們在小米上市時都大筆買入了小米股權。他說：「小鵬和梁捷慷慨解囊，下了 1 億美金的訂單」