一吐怨氣 小米掛牌次日大漲7% 股價站上18元 市值513億美元

一吐掛牌上市首日破發怨氣，小米 (1810-HK) 今 (10) 日高開高走，股價直線拉升，現漲 7%，報港幣 18 元，最新市值為港幣 4027 億元，折合 513 億美元。

小米將於 7 月 23 日起納入恒生綜合指數。此次小米將納入的指數有：恒生綜合指數 (包括恒生綜合行業指數 - 資訊科技業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數)、恒生環球綜合指數、恒生互聯網科技業指數。此次小米納入恒指為上市後 10 個交易日，創下港股史上最快紀錄。

雖然國金證券對小米給予「減持」評級，但大行麥格理昨 (9) 日首發小米研究報告，認為小米快速時尚式推出新產品，有能力從手機用戶變現互聯網收入，予目標價港幣 30 元，相當於預測本益比 35 倍，意味公司可值港幣 6700 億港元 (約 854 億美元)，評級「跑贏大市」。

麥格理預期，在印度、東南亞、歐洲和中國市場增長推動下，小米手機付運量 2018 至 2020 年度的年複合增長率可達 30%，至 2020 年度可達 2.21 億部，全球市佔率 14%。

小米集團上市首日即遭破發，收報港幣 16.8 元，較發行價下跌 1.18%，總市值為港幣 3759 億港元。相比雷軍 7 月 8 日披露的小米估值 543 億美元，小米市值 IPO 首日蒸發 64 億美元。