〈生技月718登場〉諾貝爾得主將來台談基因工程 海外招商再成焦點

一年一度生技月今 (2018) 年將於 7/18 至 7/22 登場，除了 1993 年諾貝爾獎得主理查 ‧ 羅伯茲 (Richard Roberts) 將來台暢談基因工程外，近來最夯的募資、海外上市櫃、如何讓生技產業找到合適資金及夥伴等議題，都將成為今年生技月最熱的亮點。

2018 生技月除了擴大舉辦亞洲生技商機高峰論壇天數外，生技醫療一對一商機媒合會有望超過 350 場，主辦單位台灣生物產業發展協會預估，今年生技月進場人次將會落在 9 至 10 萬人之間，來自國內外參加廠商約有 600 家，攤位將衝上 1400 個。

近來生技公司海外掛牌議題引起市場討論，今年度生技月邀請花旗集團 (CitiGroup)、亞洲禮來基金 (Lilly Asia Ventures)、匯橋資本集團 (Ally Bridge LB Healthcare Fund) 以及大陸香港等創投及國際投資機構，探討生醫投資趨勢及近期十分熱門的生技公司上市櫃等議題。

而國際大廠如 GE、Samsung Biologics 等國內外大廠此次皆來台參與公司展望說明會，同時，包括默沙東 (MSD)、奇異醫療設備 (GE Healthcare)、德商 Vetter Pharma，以及首次參與的 Samsung Biologics、香港商法馬蘇提克 (PPD)、新加坡腫瘤疫苗大廠 ACM Biolabs 等都將登台，可望為台灣生技產業帶來新一波國際化合作商機。

台灣生物產業發展協會今年更邀請 1993 年諾貝爾醫學獎得主理查 ‧ 羅伯茲 (Richard Roberts) 大談基因工程以及對未來生技產業、經濟社會產生影響面向，而世界生技產業協會 (BIO) 資深副總裁 Joseph Damond 將在生技月中談論全球生技政策，以及政經變化等相關影響。

針對細胞治療、基因治療話題、帶動再生醫療產業發展，台灣的再生醫療條例有望在 10 月送進行政院，因應台灣未來產業發展，生技月將邀請麻省理工學院副教授暨名創業家盧冠達 (Timothy Lu) 分享基因工程的治療與開發經驗。