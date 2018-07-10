〈生技月718登場〉美股NBI領頭 概念股排隊股漲

美股生技類指數 NBI 連兩日收漲，創下 1 月 30 日以來新高，加上營收告捷及生技月等多重利多， 今日生技類股中，麗豐 - KY (4173-TW)、中化生 (1762-TW) 及合富 - KY (4765-TW) 衝上半根漲停板，表現亮眼，生技月參展廠商中更有 32 家，今天生技族群排隊「股漲」。

生技月即將在 7/18 登場，除了諾貝爾獎得主理查 ‧ 羅伯茲 (Richard Roberts) 將來台演講外，生技股近來營收及新藥進程告捷，今日台股盤中由麗豐 - KY、中化生、合富 - KY 登上半根漲停板。

觀察個股 6 月營收表現，麗豐 - KY 6 月營收 3.75 億元，月增 3.07%、年增 50.98%，創歷年同月新高，中化生 6 月營收 1.75 億元，月增 139.58%、年增 110.59%，則衝上歷史單月新高。

寶齡富錦 (1760-TW) 為 1.29 億元，月減 10.31%、年增 45.76%，登上歷史同月新高，佐登 - KY (4190-TW) 2.6 億元，月減 0.56%、年增 36.97%，寫下歷史單月第四高紀錄，昨日股價齊奔漲停，今日盤中回檔整理。

浩鼎 (4174-TW) 抗癌新藥 OBI-3424，獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 肝細胞癌 (HCC) 治療的孤兒藥資格認定，智擎 (4162-TW) 的新藥 300 萬美元授權金將於第 3 季入袋，題材不斷。

生技月參展的 32 家上市櫃廠商中，包括藥華醫藥 (6446-TW) 6 月營收為 6.7 萬元，月減 92.28%、年減 87.5%，近日多空交戰月線。而健喬 (4114-TW) 6 月營收為 1.95 億元，月減 7.26%、年增 22.14%。