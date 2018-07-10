公勝保經啟動企業二代接班 蔡聖威升任總經理

公勝保經是由創辦人—董事長蔡文俊、總經理李雯蕙賢伉儷攜手創立的創業平台，該公司今 (10) 日發布重要人事消息，正式佈達蔡文俊大公子蔡聖威由執行副總升任總經理，宣告企業二代正式接班；而李雯蕙未來將轉任公勝財顧副董事長，以其出色的專業能力繼續輔導公勝金融集團站穩財富管理市場。

走過 25 個寒暑，公勝保經在 2017 年以優異的業績表現，蟬聯保經業新契約保費第一的寶座，達 65 億元；今年上半年的業績表現也相當亮眼，累計 1 月～6 月新契約保費 39 億元，相較於去年同期大幅成長 25.8%。

公勝保經近年來的規模發展有目共睹，成功的三大關鍵便是「理念精神深受肯定、長年商品聚焦奏效、資訊平台佈局發威」。

回顧公勝的發展史，每個階段有不同的發展重心，第一階段是「找夥伴」，創辦人董事長蔡文俊和總經理李雯蕙是國小同學也是夫妻，兩人攜手創立的創業平台－公勝保經，以利潤共享機制將最大利潤回饋給業務員。

第二階段是「建平台」。蔡聖威畢業於中山大學財務管理研究所，自 2009 年 7 月加入公勝保經擔任總經理特助後，便積極布建資訊化平台，優化品牌形象經營，增員計畫朝年輕化發展。一方面建構資訊化軟硬體工程，組織後勤部隊，以提供前線業務員能以最便捷的資訊平台查詢各種保單資料庫及業績系統，完善線下投保所需的後勤服務；同時發展 i 化平台，多元開發線上投保平台，以最近甫獲得國家品質玉山獎最佳人氣品牌獎的「GOGO 保」為例，便是在蔡聖威主導下成立，也是保經業第一個成立的網路投保平台。

如今，蔡聖威升任總經理後，將正式啟動公勝保經第三個發展階段—「創標竿」，他的理想藍圖是讓公勝保經成為業界標竿企業。蔡聖威表示，公勝以優異的制度吸引許多業界人才，業務員登錄人數亦是業界第一，截至 2018 年 6 月底為 3684 人，有鑑於金融市場已從「量變」進入「質變」的年代，在業務人數上爭高下的時代已經過去，未來拚搏的是業務員專業能力的深度與廣度。

因此，蔡聖威近年也積極為公勝保經導入國際認證財務規劃師（RFC）的訓練課程，協助業務員強化競爭力與專業力，預計 2018 年底前將完成超過 250 位 RFC 的專業認證。

蔡聖威加入公勝以來，一路擔任總經理特助、執行副總，10 年來協助公勝保經營運管理，強化競爭力與品牌力，尤其是在 2014 接任執行副總一職後，至 2017 年新契約業績（FYC）成長 172%。其優異表現更在 2015 年獲經理人雜誌評選年度百大 MVP 經理人及 2016 年國家品牌玉山獎企業領導人獎。