【異動股】特斯拉板塊集體大漲 文燦股份(603348-CN)漲停

今日早盤，特斯拉板塊集體大漲，截止發稿，文燦股份(603348-CN)漲停報39.42元，風華高科(000636-CN)漲8.18%報19.18元，天汽模(002510-CN)一度衝高9%現漲6.68%報4.79元，貴研鉑業(600459-CN)漲5.38%報10.97元，威唐工業(300707-CN)高開一度漲7%現漲4.96%報30.67元，旭升股份(603305-CN)、保隆科技(603197-CN)紛紛跟漲超4%。

消息面上，7月9日，據外媒報道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克據悉將到訪中國上海。此前，6月6日，馬斯克在2018年股東大會上宣佈，特斯拉將在中國建廠，工廠名稱為“Dreadnought(無畏)”，將同時生產動力電池和組裝整車。據悉，上海工廠會同時生產特斯拉的電動汽車與其所需的動力電池。在此之前，特斯拉的動力電池是在美國内華達的Gigafactory生產，Model S/X/3三種車型則是在加州的弗萊蒙特進行裝配。

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