小米(01810-HK)閃電獲納入港股通參考指數 北水最快月底可買

小米昨日首日「破發」，公司總市值仍達3759億元，達標獲恒指公司快速納入港股通參考指數「恒生綜合指數」，按慣例，一旦被加入為此指數成分股，即自動成為港股通下北水可投資的範圍，但由於小米為首家同股不同權公司，以往未有先例可循，市場注視內地交易所會否突然落閘或如期放行，如一切順利，北水最快7月23日可買賣小米港股。

小米有機會成為最快獲納入港股通範圍的新股，惟有分析指出，除了小米本身估值具爭議。第一上海首席策略師葉尚志表示，小米跌破招股價反映投資者認為該股估值相比其他科技股如騰訊(00700-HK)、蘋果(AAPL.O)為高。小米的定價相當於2018年市盈率39.6倍，而蘋果及騰訊的市盈率分別為16倍及36倍。

交銀國際首席策略師洪灝表示，由於不少新經濟類公司都希望獲得較高的估值，加上未來有不少的新IPO，市場要消化所有的新IPO頗具挑戰性。

麥格理首次給予小米「跑贏大市」評級，目標價30元，相當於預測市盈率35倍，而2018至2020年每股盈利年均複合增長40%。

報告指，小米以Fast Fashion模式生產智能設備，帶動客戶數量增長，再透過互聯網服務，如廣告、網上遊戲、APPs、IoT等進行變現。互聯網服務佔集團去年毛利的39%，而2018至2020年度佔比分別可升至42%、45%及49%。

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