寧德時代(300750-CN)投資2.4億歐元建德國最大鋰電池生產廠

9日，在中德兩國總理共同見證下，中國寧德時代(CATL)(300750-CN)與德國圖林根州州政府在柏林簽署投資協議。根據協議内容，寧德時代將在圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地及智能製造技術研發中心。

寧德時代當天發佈公告稱，該公司歐洲生產研發基地建設項目將分期進行，前兩期項目預計投資金額2.4億歐元。

從德國聯邦外貿與投資署了解到，寧德時代此次投資將建成德國規模最大的鋰電池生產廠。據悉，寧德時代圖林根電池生產基地主要從事鋰離子電池的研發與生產，計劃於2021年投產，2022年將形成14吉瓦時(GWh)的產能，有望為當地提供約600個就業崗位。其產品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。

寧德時代董事長曾毓群表示，該公司希望將全球最領先的動力電池技術帶到德國，通過在歐洲形成本土化動力電池供應能力，進一步貼近歐洲客戶，提供更為及時有效的產品解決方案，更好更快地響應客戶需求。

圖林根州經濟部部長沃爾夫岡·蒂芬澤(Wolfgang Tiefensee)表示，寧德時代的投資是圖林根州過去十年以來最重要的投資之一，無論對於寧德時代，圖林根州，還是歐洲新能源汽車工業都意義深遠。

“這是迄今為止中國在德國投資金額最大的生產型綠地投資項目。我們非常高興，寧德時代選擇德國作為鋰電池生產的投資地。”德國聯邦外貿與投資署總經理羅伯特·赫爾曼(Robert Hermann)當天向中新社記者表示，德國作為汽車工業大國，正在大力推動電動汽車。目前德國已經擁有了29種不同類型的電動汽車。他分析，寧德時代選擇德國，不僅可以靠近其在德國和歐洲的電動車生產商，還可以享受德國高素質的員工和一流的基礎設施。

寧德時代成立於2011年，其專註於新能源汽車動力電池係統、儲能係統的研發、生產和銷售，緻力於為全球新能源應用提供一流解決方案。2017年，寧德時代鋰離子動力電池出貨量11.84吉瓦時(GWh)，全球動力電池市場佔有率17%，排名全球第一。

自2014年起，寧德時代CATL先後在德國、香港、法國、美國、加拿大和日本等地設立子公司。2017年2月，寧德時代投資3000萬歐元參股芬蘭維美德汽車有限公司(Valmet Automotive Oy)，獲得該公司22%股權。

來源：中國新聞網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)