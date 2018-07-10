台股盤前 — 美股大漲趕走貿易戰隱憂 兩族群止穩拚大盤反彈

台股昨 (9) 日在貿易戰利空出盡下，國巨大秀除權息行情，終場大漲 111.71 點，以 10720.28 點作收，成功收復年線。美股道瓊指數今 (10) 日收盤受惠銀行股帶動大漲 320 點，貿易戰隱憂暫時消退。分析師認為，被動元件及矽晶圓類股表現如果不錯，台股今天還是有機會繼續反彈。

三大法人昨日 (9) 外資與陸資買超 60.55 億元，投信買超 6.97 億元，自營商買超 1.25 億元，合計三大法人買超 68.78 億元，為近 22 日來買超金額新高。

大立光將在本週四 (7/12) 舉辦法說，加上蘋果新機題材，外資看好股價看上 5 字頭，近三個交易日來收漲，成為大盤主要撐盤力道。

歐美股市今日盤勢續漲，加上美國財報季開跑，台灣相關供應鏈如英業達、大立光、台積電、日月光控股、鴻海、鎧勝 - KY 等有望受惠。

而美股生技類股 NBI 今日收漲 0.56%，連兩日刷新 今年 1 月 30 日 以來的新高，加上生技月及各大藥廠利多推動，今日有望再成大盤焦點。

華南投顧董事長儲祥生認為，美中貿易戰是七傷拳，對雙方都沒有好處，接下來兩週觀察是否還有轉圜餘地。國巨成為第二波除權息大秀領頭羊，他認為，受到美中貿易戰影響的個股還是居多，國巨的表現來自於基本面佳，無法一概而論，整體而言填權息時間較過去更長。

他表示，美股納斯達克指數如果順利突破高點 7800 ，代表股市順利擺脫美中貿易戰的影響，美股上漲，將帶動台股順利反應走揚。而台股仍看好被動元件及矽晶圓族群，如國巨、華新科、環球晶等如果股價表現佳，整體大盤都有機會止穩反彈。