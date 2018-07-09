外交部發言人回應“中方是否將削減對印度抗癌藥物關稅”

在今日例行記者會上，外交部發言人華春瑩就“中方是否將削減對印度抗癌藥物關稅”表示，最近在中國有部熱映的電影《我不是藥神》，當中涉及印度抗癌藥品問題。據我了解，中印雙方醫藥貿易呈現持續增長之勢，雙方就推動印度藥品進入中國市場、開展中印醫藥產業對話交流合作進行著良好溝通。有關部門就開展中印雙邊醫藥貿易合作及促進擴大印度藥品進入中國市場等製定了具體措施。相信中印醫藥貿易合作擴大和深化，將進一步增進兩國人民的健康福祉。，外交部發言人華春瑩就“中方是否將削減對印度抗癌藥物關稅”表示，最近在中國有部熱映的電影《我不是藥神》，當中涉及印度抗癌藥品問題。據我了解，中印雙方醫藥貿易呈現持續增長之勢，雙方就推動印度藥品進入中國市場、開展中印醫藥產業對話交流合作進行著良好溝通。有關部門就開展中印雙邊醫藥貿易合作及促進擴大印度藥品進入中國市場等製定了具體措施。相信中印醫藥貿易合作擴大和深化，將進一步增進兩國人民的健康福祉。

來源：證券時報APP

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