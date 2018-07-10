中國海關開始以新關稅對一些美國商品進行通關作業--消息

三位消息人士對路透表示，中國主要港口周一開始對美國商品進行通關作業，之前中國對美國進口商品的新關稅已經生效。中國和美國貿易爭端上周五升級為貿易戰。

中國海關上周五推遲一些北京清單上美國商品的通關作業，因等待中央政府關於是否開始實行新關稅的官方指示。

一位收到青島港海關官員介紹的情況的貿易商表示，當地海關已經開始對周五擱置的美國商品進行通關作業，並且對這些商品加征關稅。

兩位報關員告訴路透，上海海關周一也開始對水果和酒類等清單上的美國商品收取新的關稅。

中國海關總署尚未回覆尋求置評的傳真。

北京方面此前表示，對進口美國商品征稅將在美方征稅措施生效後即行實施。

不過由於周五下午早些時候沒有得到官方的確認，市場感到困惑，中國一些主要港口的海關擱置通關作業。

當天下午晚些時候中國外交部新聞發言人宣布，中國已經開始對包括汽車和大豆在內的部分美國商品征收25%的關稅。

據一家得到海關官員通知的豆粕買家，大連海關已經根據政府的關稅清單更新了對美國商品的關稅。

目前貨輪Peak Pegasus裝載著7萬噸美國大豆停泊在大連港。尚不清楚這船美國大豆是否會被征收25%的關稅。

路透北京7月9日

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