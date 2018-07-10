[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄07/09 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3530 晶相光 07/10 初上市 07/04-07/06 1678 101.00 101.00 永豐金 01 07/09 159628 6612 奈米醫材 07/12 初上櫃 07/06-07/10 614 46.45 46.45 兆豐 01 07/11 44555 6469 大樹 07/16 上櫃增資 07/10-07/12 255 62.00 62.00 富邦 01 07/13 6494 九齊科技 07/17 上櫃增資 07/11-07/13 425 36.00 36.00 群益金鼎 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。