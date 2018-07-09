超商雙雄Q2營收同創新高 Q3傳統旺季拚再創高峰

超商雙雄統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收，同創單月次高，僅次於 5 月，第 2 季營收也雙創單季新高，展望第 3 季傳統旺季，兩大超商均樂觀看待，法人認為有望再締造另一波高峰。

統一超 6 月合併營收 204.66 億元，月減 2.8%，年增 10.87%，創單月次高，累計上半年合併營收達 1201.77 億元，年增 11.09%，其中，第 2 季合併營收 612.29 億元，創單季新高紀錄。

統一超說明，旗下連鎖藥妝店康是美 6 月在有防曬制汗、輕纖減重等夏季需求品銷量提升下，整體業績成長近 5%；而海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 較去年同期大增 299 店，目前店數來到 2386 店，推升業績年增約 10%，是成長主要動能之一。

另一方面，7-ELEVEN 本業部分表現亮眼，高溫氣候下多款夏季開胃輕食商品，如涼麵、沙拉、配菜等熱銷共成長 16%，而 CITY CAFE 冰飲銷量也較去年同期成長超過 10%，合計鮮食類別業績成長近 15%。

而全家 6 月合併營收 61.85 億元，月減 1.1%，年增 12.85%，累計上半年合併營收 344.85 億元，其中，第 2 季為 181.36 億元，創單季新高。

全家指出，消費市場持續受高溫炎熱影響，冰品和鮮食的銷售成為帶動 6 月整體營收的關鍵。

整體來看，一般商品年銷售成長約 6%，鮮食年增約 10%，其中，推升鮮食銷量主要來自季節限定「金色三麥啤酒」口味霜淇淋，促成單月霜淇淋成長突破 50%，再掀霜淇淋討論熱潮，而一般冰品延續入夏以來的銷售力道，成長 10%。

展望 7 月，全家指出，進入便利商店通路旺季後，將結合支付工具擴大促銷活動，後續也還有話題性冰飲杯裝飲料、啤酒和涼感型鮮食推出；而 7-ELEVEN 則強調提前掌握重大節令需求，如提出中元節、中秋節的商品結構和預購服務，並因應暑假出遊商機祭出新品和各式生活提案。