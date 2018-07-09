【大行報告】麥格理：小米(01810-HK)目標價為30元

對上市「此時此刻，此情此景，萬分激動」。小米(01810-HK)創始人、董事長兼首席執行官雷軍今早出席上市儀式時如此說。

以百計的記者早上七點多港交所門口排起長龍，8年前開始支持小米的米粉，以及有175名員工代表全體員工，還有財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫以及行政總裁李小加等重量級人物撐場，一切似乎都因為小米，或者說因為首家同股不同權架構上市的新經濟公司而變得有所不同。

敲鑼倒計時一改平日十秒倒數的傳統延長至二十秒，雷軍手握加長版鑼錘在萬眾矚目下於今晨九點半在港交所敲響了直徑達1.8米的巨型新鑼。上市前奏振奮人心的氛圍營造較好，可上市股價表現卻一時間稍顯尷尬，但小米今日掛牌股價卻「破發」了，開報16.6港元，較招股價17港元低約2.4%，隨後全日股價大致在16港元至17港元區間浮動，之後走勢好轉，一度升返招股價水平，高見17元，收報16.8元，較招股價低0.2元或1.18%，成交4.62億股，成交額達76.82億元。

對於股價今早表現，雷軍就稱自己還未看過股價，但聽說已經遠超公司預期，小米是基本面非常出色的創新公司，長期表現會越來越好。

到底，小米何時重返招股價？麥格理首次給予小米「跑贏大市」評級，目標價30元，相當於預測市盈率35倍，而2018至2020年每股盈利年均複合增長40%。

報告指，小米以Fast Fashion模式生產智能設備，帶動客戶數量增長，再透過互聯網服務，如廣告、網上遊戲、APPs、IoT等進行變現。互聯網服務佔集團去年毛利的39%，而2018至2020年度佔比分別可升至42%、45%及49%。

小米今次「大熱倒灶」，是由於其延後CDR上市，亦由於此，有小米的地方就有關於CDR的追問。上市儀式結束后，雷軍本來早早離場，奈何被媒體圍追堵截問有關CDR計劃的問題，雷軍稱兩週前與證監會反覆溝通達成一致意見暫緩CDR發行計畫，先上港股等運轉合適後擇機再上CDR。他又指，因CDR是很重要的試點，要確保萬無一失，目前並非港股和CDR同時上的最佳時間點。

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