頁岩油城市領漲 美國租金創歷史新高

在美國，不僅房價連連上漲，連房屋租金水平也在明顯抬升。

美國住宅研究網站 RentCafe 最新發布的報告顯示，全美 6 月平均房屋租金創下歷史新高，中小城市的租金漲幅繼續領跑大城市。

具體來看，根據地產數據分析公司 Yardi Matrix 數據，全美 6 月平均租金為 1405 美元，年增率增長 2.9%，為紀錄最高水平。

值得注意的是，租金漲幅最高的前 20 個城市都是小城市，主要由於人口遷入和經濟走強推動了租金增長。其中，受益於油價上漲，頁岩油產業興盛的城市德州米德蘭市（Midland）和敖德薩（Odessa）領漲，年增率漲幅分別達 40% 和 36.6%。漲幅前五名的小城市還包括年增率上漲 10.2% 的加州北部城市蘭卡斯特（Lancaster）、年增率上漲 9.9% 的內華達州西部城市裡諾（Reno）、以及年增率上漲 9.6% 的亞利桑那州的皮奧里亞（Peoria）。

大城市方面，曼哈頓和舊金山仍為全美最貴租金的城市，其中，曼哈頓打破了近一年的租金停滯甚至下跌期，6 月年增率上漲了 1.5%，不過，曼哈頓仍位列租金漲幅第二慢的城市。此外，拉斯維加斯再次位列租金漲幅最快的城市，租金年增率上漲 7％。鳳凰城（Phoenix）和聖地亞哥（San Diego）的房屋租金漲幅分別位列第二和第三，分別年增率上漲 6.4% 和 5.4%。

此外，報告還顯示，6 月，在全美 250 個大城市中，88% 的城市租金年增率上漲，10% 的城市持平，另有 2% 的城市下跌。

上周，美國租房網站 Zumper 公布的另一份美國 6 月租房報告也呈現了相似的結論：美國一線城市和低線城市房價出現分化，低線城市房租暴漲，一線市場反而停滯。

6 月份，紐約市一居室公寓房租中位數年增率下跌 3.1%，報 2860 美元，較 2016 年 3 月峰值水平下跌 15.1%；二居室公寓房租中位數年增率下跌 3.9% 至 3220 美元，較 2016 年 3 月峰值水平下跌 19.1%。而芝加哥一居室公寓房租年增率跌 10.2%，至 1500 美元，較 2016 年 10 月的峰值水平跌去 26.8%；二居室年增率跌 15.8%，較 2015 年 9 月峰值水平跌去逾三成——31.7%。

相比之下，美國前 100 房租最貴城市中，位列倒數 35 個城市的房租卻在穩步攀升。其中 24 個城市一居室公寓租金年增率漲幅達到兩位數； 二居室公寓租金也是類似，這 35 個城市中，有 21 個城市二居室公寓租金年增率增幅達到兩位數，其中 7 個增幅超過 15%。

下表顯示美國 100 個最昂貴房屋租賃市場中最具代表性的 16 強，陰影區域顯示了此前創下的峰值，以及獲得峰值後的走勢，綠漲、紅跌、黑色為持平。

為了應對不斷上漲的租金，開發商建造的新公寓數量達到 30 年之最，這令全美各地市中心區域出現大量高端公寓。RealPage 首席經濟學家 Greg Willett 表示，預計明年開發商將為全美市場新增 30 萬套公寓。

與此同時，隨著千禧一代進入結婚、生子年齡，他們的買房需求也在增加。根據 4 月份公布的美國人口普查數據，去年第一季美國新增 130 萬戶家庭，租房者減少了 28.6 萬人。