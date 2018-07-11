不只是美國 歐洲房價上漲之猛也是危機以來罕見

歐盟統計局發布數據顯示，2018 年第第一季，歐元區的房價上漲了 4.5%，創 2007 年第第一季以來最快年增率增速。

在歐盟成員國中，拉脫維亞、斯洛文尼亞、愛爾蘭、葡萄牙及斯洛伐克均出現了兩位數上漲。其中，拉脫維亞和斯洛文尼亞的房價上漲幅度更是超過了 13%。另外，瑞典和義大利的房價跌幅為 0.4%，芬蘭跌幅為 0.1％。

雖然歐洲央行一再否認房價的上漲將對歐洲整個地區的金融穩定構成威脅。但由於歐洲央行在 6 月政策利率會議上明確表示，將保持利率不變至少至 2019 年夏天，因此這種快速增長的房價，正迫使各國政府採取其他措施來加強對銀行貸款的控制。

在 2018 年初，愛爾蘭央行就對銀行貸款規模設定了更嚴格的上限。葡萄牙央行也將從 7 月開始推出一系列基於借款人收入情況的貸款上限。

《華爾街日報》則評論稱，此次房價的上漲將在未來幾個月帶動歐洲經濟增長。因為高房價讓房產所有者感到富足，也讓他們更加傾向於增加消費。

值得注意的是，除歐洲外，美國房價也增速迅猛。

華爾街見聞在此前的文章中提到，受矽谷掀起的科技熱潮、新增住宅供應極度緊張，以及外國投資缺乏等影響，今年上半年，舊金山房價平均已上漲了 20.5 萬美元，年增率攀升了 20%，是歷史同期最大漲幅。

美國聯邦住房金融局（FHFA）此前發布的數據顯示，今年第一季美國房價年增率上漲 6.9%。

此外，據美國房產資訊平台 Zillow 統計稱，在美國 35 個最大的房地產市場中，甚至有 21 個市場的平均房價已超過了十年前樓市泡沫鼎盛期的最高水平。