科技新貴扎堆 舊金山房價漲幅前所未見

碼農聚居之處，房價通常都會大漲，無論中外，皆是如此。

數據服務商 MLS data 援引舊金山 Paragon 房產集團的數據稱，今年上半年，舊金山房價平均上漲了 20.5 萬美元，年增率攀升了 20%，是歷史同期最大漲幅。

如今，若想在舊金山購置一套住宅，至少要花 162 萬美元——這是有史以來的最高價格。

公寓價格也漲了 7.1 萬美元，雖然比過去幾年的上漲速度慢得多，但平均房價也達到了 121 萬美元。

這已經超過了金融危機之前的價格。2007 年 11 月舊金山住宅價格中值曾觸及 89.5 萬美元的峰值，危機爆發後，房價曾在 2012 年 11 月跌至 61.5 萬美元，較五年前跌去 31%。

如今，當地住宅中位數已經比金融危機前的泡沫時期高出了 80%。

CNBC 將這種持續數年的上漲歸結為矽谷掀起的科技熱潮，認為是它們推升了舊金山房價，這是一種科技業蓬勃發展的「副作用」。

今年以來，按年化計算，流入科技股的資金規模超過了 350 億美元，是去年的兩倍多，前年還是凈流出。

年初至今，美股科技股累計上漲 10%。自 2009 年 3 月以來，科技股累計暴漲 511%。

伴隨股價大漲，彭博億萬富翁指數顯示，截至 7 月 7 日收盤，現年 34 歲的 Facebook CEO 扎克伯格以 816 億美元身家一舉超越 87 歲「股神」巴菲特（多約 3.73 億美元），位居榜單第三，僅次於亞馬遜創始人貝索斯和微軟聯合創始人比爾 · 蓋茨。這是科技業富豪史上首次榮登該榜單三甲。

美銀美林指出，上半年科技股的漲幅幾乎是上市企業庫藏股潮推動的。

據 Yardeni Research 數據，科技業今年第一季的庫藏股達到了 634 億美元，庫藏股意向在今年第二季創下歷史新高，宣布了 4336 億美元的股票庫藏股，幾乎是第第一季創下的 2421 億美元的兩倍。

隨著科技產業繼續為美國經濟增長提供較大動力，預計該產業將繼續支撐當地房地產市場。

除了高薪碼農助推這一因素之外，舊金山房價大漲背後的動力還包括新增住宅供應極度緊張，以及外國投資缺乏。