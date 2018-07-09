6月出口年增9.4%創歷年同月新高 Q2連8季正成長

財政部統計處今 (9) 日公布 6 月出口 282.5 億美元，為歷年同月新高，月減 3%，年增 9.4%，剔除今年 2 月春節因素後，連續 20 個月正成長，其中以礦產品增幅近 5 成最多；第 2 季出口則為 840.9 億美元，創歷年單季次高，季增 11.2%，連續 8 季正成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受到全球經濟維持穩定擴張，新興科技應用、原物料漲價效益延續，使得 6 月出口 282.5 億美元，為歷年同月新高，年增 9.4%；累計前 6 月出口規模為歷年同期最高，年增 10.9%。

觀察 6 月出口主要貨品，其中礦產品因國際油價漲勢凌厲，出口增幅近 5 成最多，塑化產品也年增 22%，另基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，各增 23.4%、18.1%，惟電子零組件隨積體電路出口熱度暫歇，略減 1.7%；累計 1 至 6 月以礦塑化製品、基本金屬及其製品、機械增逾 1 成 5 最多。

至於第 2 季出口則季增 84.8 億美元或 11.2%，其中基本金屬及其製品增 12.8 億美元或 18%、塑橡膠及其製品增 10 億美元或 17.8%、機械增 8.8 億美元或 13.9%，出口規模均創歷年單季新高紀錄。

蔡美娜指出，6 月對主要市場出口全面揚升，以對日本出口規模創單月新高、年增 21.3% 表現最亮麗，對歐洲增幅 20.0% 居次，對中國大陸與香港出口值為歷年同月最高，年增 10.1%，對東協及美國各增 5.5%、5.4%。

整體來看，今年全球景氣及貿易仍處在復甦軌道，而人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算等新興商機以及電競風潮蔓延，可望抵消智慧手機成長減緩的疑慮，將能持續挹注台灣外銷動能。

不過下半年仍須注意貿易衝突擴散、匯率波動及全球製造業競爭加劇，以及中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。