中央深改委：賦予雄安新區更大改革自主權

據新華社消息，中央全面深化改革委員會第三次會議審議通過了《關於支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放的指導意見》，支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放。

會議強調，激發製度活力，激活基層經驗，激勵幹部作為，紮紮實實把全面深化改革推向深入。

會議指出，支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放，要牢牢把握北京非首都功能疏解集中承載地這個定位，圍繞創造“雄安質量”，賦予雄安新區更大的改革自主權，在創新發展、城市治理、公共服務等方面先行先試、率先突破，構建符合高質量發展要求和未來發展方向的製度體係，打造推動高質量發展的全國樣板。

分析認為，雄安板塊或將再次迎來主題機會。個股方面，建科院(300675-CN)董事長葉青女士是國内綠色建築和生態城市領域的知名專家，之前被聘為雄安新區規劃評議組專家，一直在參與雄安新區規劃評議和技術研究;京漢股份(000615-CN)公司表示，雄安四季會館和别墅均屬於公司資產。

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