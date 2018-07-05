報告：2017年銀行業對實體經濟發放貸款餘額近120萬億

據中國銀行業協會網站消息，7月3日，由中國銀行業協會主辦的“《2017年中國銀行業社會責任報告》暨全國《銀行無障礙環境建設標準》發布會”在河北雄縣舉行。

據了解，2017年，銀行業金融機構緊緊圍繞服務實體經濟這一重點任務，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為119.03萬億，同比增長13.2%，為實體經濟健康發展提供資金支持。

2017年，銀行業金融機構將踐行普惠金融與自身轉型發展相結合，實現構建廣覆蓋、多層次的供給體系。截至2017年末，銀行業涉農貸款餘額31萬億元，同比增長9.64%，其中農戶貸款餘額8萬億元，同比增長14%。小微企業貸款餘額30萬億元，同比增長15%，比各項貸款平均增速高2.67個百分點;小微企業貸款餘額戶數1500多萬戶，同比增長159萬戶;申貸獲得率95%，同比上升1.67個百分點，自2015年以來，連續三年實現了小微企業貸款增速、戶數、申貸獲得率“三個不低於”目標。2017年度，累計為137萬餘名農村青年建立電子信用檔案，向超過22萬名創業青年提供信貸支持，發放青年創業小額貸款177億元。

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