港交所發指引助科網企IPO

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港交所(00388-HK)昨日(6日)刊發指引信，為互聯網科技行業或以互聯網模式營運的申請人提供指引，進一步便利新興及創新產業公司申請上市。 文件指出，互聯網科技公司具備多項特點，包括通常高度依賴母公司或主要供應商營運的互聯網平台；需要藉股份獎勵計劃吸引及挽留員工；對業內尚未完全確立的法律及法規難以證明合規遵守。 指引又稱，如果申請人證明到已符合若干條件，例如依賴母公司營運的主導互聯網平台是業內常態，則或可能在高度依賴母公司、關聯人士、主要供應商、主要客戶的情況下，仍會獲批上市。 另外，可按個別情況向上市申請人授予豁免，讓其改用公式計算持續關連交易的全年上限，而非以固定金額為限；亦可向上市申請人授予豁免，包括對他們尚未授出的購股權百分比設定較高的上限等。 若適用於申請人的相關法律及法規仍在制定當中，而短期內正式立法的機會不大時，法律意見便毋須涵蓋尚未實施的法律及法規，只要申請人在上市文件中披露有關風險便已足夠。 在股份獎勵計劃方面，聯交所或可向上市申請人授予以下豁免：首先，對互聯網公司尚未授出的購股權百分比設定較高的上限。其次，聯交所容許其股份獎勵計劃的行使認購期限多于10年。 港交所上市主管戴林瀚表示，近年互聯網科技公司已漸成主流，指引旨在反映這趨勢，為投資者提供保障的同時，靈活處理這類公司的上市申請。
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