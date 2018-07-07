美主動挑起中美貿易戰 林鄭：會嚴陣以待

美國主動挑起中美貿易戰，香港作為中美貿易的重要轉口港難免受到影響。行政長官林鄭月娥表示，上中美爆發貿易戰，政府會嚴陣以待，做好準備。

商務及經濟發展局局長邱騰華昨日接受大公報訪問時表示，中美貿易戰直接影響香港近700億港元的轉口生意，而間接影響「來得快、來得大，更加難預測」，他批評美國率先加徵關稅的做法如「開倒車」，提出貿易不公平後又不跟世貿組織的規矩去處理，令爭端難以解決，「貿易戰沒有贏家，只有輸家。」至於特區政府的應對措施，邱騰華說，會繼續支援中小企，針對出口信用保險推出額外措施，並指香港可利用「一帶一路」、海外市場和專業服務的拓展，減少貿易戰帶來的負面影響。

根據政府統計數據，去年中美貿易經過香港轉口的金額為3507億港元。邱騰華表示，按照中美互相提出加徵關稅的清單估計，會影響內地經香港轉口至美國的貨值約530億港元，以及美國經香港轉口至內地的貨值逾100億港元，兩者合計約700億港元，佔整體數字約一成多至兩成，「這是（貿易戰對香港的）直接影響。」

至於貿易戰對本港經濟帶來的具體影響，邱騰華說很難一概而論，要視乎貨物的性質，若生產者完全承擔關稅費用，成本就由出口方負擔，從而影響企業盈利；若成本可轉嫁給消費者，就會令貨價上升，影響入口方的通脹，「但無論如何，貿易戰都會增加貿易、生產或價格方面的成本，而香港作為轉運方，會因為貿易戰而減少了進出口，是會有負面影響。」

間接影響來得大難預測

「貿易戰沒有贏家，只有輸家。」邱騰華直言，貿易戰的間接影響往往「來得快、來得大，更加難預測」。他批評美國的行為如「開倒車」，與過去20年世界各地減少貿易壁壘而促進貿易的做法背道而馳；而今次貿易戰的開打，不限於中美之間，美國與歐盟、加拿大等國家都有貿易摩擦，會對全球貿易帶來巨大的轉變，難以估計會否影響本港強勁的經濟增長勢頭。

邱騰華指出，美國一方面提出貿易對它不公平，但另一方面又不按世貿組織的規矩去處理，甚至放風威脅要退出世貿，令不確定的局勢愈演愈烈。他強調，局方會繼續密切留意事態發展及做評估工作，透過不同的場合向美方表達意見，要求它繼續透過雙邊洽談及世貿機制處理貿易糾紛。

推特別措施保障出口商

對於特區政府的應對措施，邱騰華說會適時向業界通報有關資料和保持緊密溝通，以作出適當的回應；而目前暫未聽到有本港企業就貿易戰受到直接影響。他透露，政府已透過各項資助計劃協助企業應對營商環境的變化和挑戰。例如工貿署營運的中小企業信貸保證計劃，可為企業提供信貸保證，以協助企業取得貸款作營運用途，香港按揭證券公司亦提供高達八成的中小企融資擔保。香港出口信用保險局更於上月25日宣布推出特別支援措施，包括為受到美國實施關稅影響的「小營業額保單」保戶，特別免費提供額外付貨前風險保障，加強保障香港出口商。

邱騰華強調，從中長線角度看，過去這一兩年香港在市場拓展、「一帶一路」和發展服務貿易等方面所做的措施，是很合時宜。例如東盟已取代美國，成為香港第二大的貿易夥伴，隨着「一帶一路」倡議的發展，很多地方都覺得香港可成為「合拍的夥伴」，有助香港進一步擴展全球貿易。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)