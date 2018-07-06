華瀚健康(00587-HK)：緻同已向三間銀行發出確認函併審閱若幹銀行記錄

華瀚健康(00587-HK)公佈股票復牌進度，於2018年6月19日至2018年6月28日期間，緻同已向三間銀行發出確認函併審閱若幹銀行記錄；完成接近一半與集團高級管理人員的訪談及對彼等的電腦進行堅識影像採證；審閱該集團若幹原有記錄及調查集團若幹固定資產。此外，緻同已到訪當地稅務局。

2015年╱2016年全年業績及2016年╱2017年全年業績的審核程序仍在進行中。與此同時，該公司仍在編製2016年╱2017年未經審核中期業績。於2018年6月19日至2018年6月28日期間，中匯已向七間銀行發出確認函併審閱若幹銀行記錄；審閱集團若幹原有記錄及調查集團固定資產。

公告稱，公司一直積極採取所有必要行動，以加快完成調查併刊發尚未公佈財務業績，包括舉行電話會議以及就調查及審核進度親自與緻同和中匯會面( 如適用 )、與其客戶╱供應商╱銀行聯絡，促使彼等迅速提交緻同及╱或中匯可能要求的必要確認。

該公司股票將繼續暫停買賣。

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