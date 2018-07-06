綠城中國(03900-HK)上半年總合同銷售額754億元 同比增約26.7%

綠城中國(03900-HK)公布，2018年6月，綠城集團(包括綠城中國控股有限公司與其附屬公司連同其合營企業及聯營公司)取得銷售2,627套，銷售面積約40萬平方米，當月銷售金額約為人民幣127億元，銷售均價約為每平方米人民幣31,872元。2018年1-6月，綠城集團取得合同銷售面積約192萬平方米，合同銷售金額約人民幣474億元，其中歸屬於集團(包括綠城中國控股有限公司及其附屬公司)的權益金額約為人民幣268億元；於2018年6月30日，集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約人民幣10億元，其中歸屬於集團的權益金額約為人民幣5億元。
此外，2018年6月，綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目(非投資項目，簡稱「代建項目」)取得合同銷售面積約39萬平方米，合同銷售金額約人民幣44億元。2018年1-6月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約207萬平方米，合同銷售金額約為人民幣280億元。
綜上，截至2018年6月30日止六個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約399萬平方米，總合同銷售金額約人民幣754億元，較去年同期的人民幣595億元增長約26.7%。
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