内蒙古能建(01649-HK)：與内蒙華電成立的合營企業的出資額為3.33億元

内蒙古能建(01649-HK)公佈，於2018年2月12日，該公司簽訂合資協議，該公司與内蒙華電(600863-CN)同意成立合資企業，由該公司及内蒙華電分别持有49%及51%股權。
根據合資協議的約定，合資企業的註冊資本由和林發電廠的總資產評估值的20%釐定。根據評估結果，和林發電廠的總資產的評估值為人民3,413,005,118元。按照合資協議中的公式計算，合資企業的註冊資本應為人民幣682,601,024元。協議雙方為方便起見，一緻同意在出資協議中明確和林發電廠的註冊資本為人民幣6.8億元。鑒於此，出資協議規定，内蒙華電的出資額為人民幣3.47億元，佔合資企業51%股權，而該公司現金出資額為人民幣3.33億元，佔合資企業49%股權。
根據合資協議的約定，内蒙華電以和林發電廠的淨資產出資，具體的出資金額以和林發電廠淨資產的評估值釐定。根據評估結果，和林發電廠淨資產的評估值為人民幣353,806,899 元。但是，根據出資協議，内蒙華電仍以價值人民幣3.47億元的和林發電廠淨資產作為資產出資，評估值與出資額的差額記為合資企業對内蒙華電的負債。
該公司對於合資企業出資的資金併無來自上市募集資金。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)