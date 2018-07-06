【港股解碼】“藥神”票房火熱 北京文化四天三漲停

這倆天，“我不是藥神”大火，首日票房便達3.58億元，投資方一日回本。該電影由徐錚主演，寧浩、徐崢監製，北京唐德、壞猴子影業等公司出品，阿里巴巴影業、萬達影視、優酷等公司聯合出品，由北京文化、聚合影聯發行。北京文化（000802-CN）作為《我不是藥神》重要的投資方之一以及主發行方之一，受到了資本市場的熱捧。

其實，電影還沒上映，北京文化便開始逆市上漲，從6月22日到7月6日收盤的11個交易日區間裡，北京文化的股價漲幅達到了67.93%。



來源：同花順

“藥神”火爆 能否填坑

從《戰狼》到《芳華》再到《我不是藥神》，這三部“爆款”電影的身後都有北京文化的影子，北京文化可以說是緊緊抓住了最近一年來的很多電影熱點。但是，大家都知道，電影市場除了“爆款”還有“坑”。

根據北京文化第一季度報和中國票房網的資料，截至2018年7月6日，2018年上映的電影，除了《我不是藥神》，北京文化參與投資製作的總共有3部，分別是《英雄本色2018》、《貓與桃花源》、《脫單告急》，而這三隻電影的票房分別是6299萬、2178萬、3498萬，這幾部電影對北京文化來說，很可能是難言盈利。



來源：公開資料整理

另外，據部分媒體的報導，槍版《我不是藥神》已經在網上流傳，紛紛表示對票房的擔憂。雖然槍版氾濫，但是考慮到電影的口碑，筆者認為《我不是藥神》的票房可以參考《芳華》和《摔跤吧，爸爸》，最終可能在15億左右。

逆市上漲 還會有高層減持嗎

截至7月6日收盤，北京文化最近四天三漲停，還有一天也是接近漲停。值得一提的是，7月5日和7月6日換手率皆在15%以上，這不禁讓人聯想到去年《戰狼2》火爆，北京文化發布減持公告導致股價一路大跌的事情。

那麼，北京文化高管真的減持了嗎？根據巨潮資訊網公佈的資料，2018年3月1日北京文化發布的《關於董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿的公告》，這幾位高管未通過任何方式減持公司股份。然而，更有趣的事情是，2018年6月29日發布的《關於第一大股東增持公司股份計劃期限屆滿暨實施情況的公告》，北京文化第一大股東在過去一年裡增持了13402942股，比例超過了1.85%。



來源：公開資料

傳媒板塊復甦在即？

7月6日，大盤在擊穿2700點的情況下，回漲到了2747點，漲幅0.49%，與此同時，傳媒板塊也漲到了2104點，漲幅0.32%。自崔永元爆“陰陽合同”事件以來，投資者一直看衰傳媒板塊，再加上貿易戰對大盤的負面影響，傳媒板塊一直跌跌不停。 《我不是藥神》上線前，與之相關的幾個傳媒企業股價紛紛上漲。另外，暑期檔的來臨會成為阻擋頹勢、助力傳媒企業股價崛起的助力。

《我不是藥神》之後，北京文化還有劉慈欣著作改編、郭帆主導的《流浪地球》，以及備受矚目的烏爾善《封神》三部曲，北京文化未來之路如何？相信不久後將會再次得到​​驗證。

作者：呂品

編輯：夏雨辰 賀秋霞

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