國光生技流感疫苗出貨 腸病毒71型疫苗第三期試驗開打

國光生技 (4142-TW) 今 (6) 日指出，今年流感疫苗已獲國際藥廠賽諾菲 400 萬劑訂單，近幾個月將陸續出貨，對於今年營運逐季看好，期待盡快達到損益兩平；國光生技旗下子公司安特羅生技 (6564-TW) 今日同步宣布，腸病毒 71 型疫苗臨床三期試驗開打，預計 2020 年可取得藥證。

國光生技旗下生產的四價流感疫苗，去年在台灣已經取得藥證，今年配合政府需求生產，三價、四價流感疫苗都可供民眾施打。今年開始爭取歐盟及中國大陸地區的銷售，並且同步接觸韓國及泰國等地客戶。

國際藥廠賽諾菲買下與國光生技合作公司，國光生技今年獲得賽諾菲 400 萬劑疫苗訂單，這幾個月將陸續出貨，總經理留忠正也期待，今年國光生技營運逐季看好，希望公司盡快達到損益兩平，結束虧損。

而國光生技旗下安特羅生技的腸病毒 71 型疫苗臨床三期試驗已經開打，擬招募 1256 位幼兒收案，試驗期約九個月。

安特羅指出，由於腸病毒流行地區為中國大陸、台灣跟東南亞，預計 2020 年第 3 季能在台灣取得藥證，同時間將準備在台灣上市櫃，後續將逐漸開拓東南亞及中國大陸市場。

國光生技持有安特羅股份約 51%，安特羅主要研發腸病毒 71 型疫苗，並配合腸病毒疫苗臨床試驗、海外市場開拓、細胞培養新型日本腦炎疫苗、克沙奇疫苗，以及肺炎疫苗等研發計畫推進等，預計今年第 3 季登錄興櫃。