【港股解碼】專注“拆”牆20逾年 這家公司能否成功登陸香港資本市場？

專注“拆”牆

近日，又有一家來自新加坡的建築公司向港交所遞交了上市申請，而和以往不一樣的是，這一間公司專注“拆”，它就是Beng Soon Machinery Holdings Limited—新加坡最大的拆除服務供應商。

這間公司主要透過其營運附屬公司Beng Soon Machinery於新加坡經營公營及私營部門的拆除服務業務，截止目前已有逾25年的拆除經驗，其業務包括拆除工業樓宇、發電站、化工廠、高層商業及住宅物業、橋樑及海洋建築物。

賣廢料最掙錢

在承接拆除專案方面，其合約收益包括專案擁有人的淨合約金額；向第三方殘廢料買家處置拆除工地所移除殘廢料收取的所得款項；及就在拆除工地堆放填埋土方向土方處置方收取的所得款項。其中，處置殘廢料所得款項占總收益比重最大，截至2017年12月31日止3個年度，占比分別約為131.2%、78.1%及65.2%。(詳見下表)

市占率最大

從行業上看，新加坡的拆除市場屬集中型，2017年五大拆除承包商已佔據78.2%的總市場份額。而Beng Soon Machinery Holdings Limited占約28.3%的市場份額。可以說五大承包商幾乎承接了所有工程。

截至2017年12月31日止3個年度，Beng Soon Machinery Holdings Limited按已確認合約收益劃分的合約專案的分別為15個、25個及29個，共計59個拆除專案，其中15個專案貢獻的合約收益分別超過100萬新元，合共占往績記錄期所確認專案總收益的逾80%。

未來專案不是很多

從數據中可以發現，該公司所獲專案呈逐年上漲趨勢，但值得留意的是，於目前來看，該公司僅有淨合約金額合共約800萬新元的12個手頭專案（包括在辦專案及已授予但尚未開始的專案）。於12個專案當中，其中4個乃於2017年之前授予，及8個乃於2017年之後授予。

於過往記錄期，總合約收益約79.5%乃源自通過投標所獲授的拆除專案，而非報價。而截至2017年止3個年度，該公司的專案中標率分別為54.5%、16.7%及33.3%。

招股書指出，2016年中標率下降主要因為手頭多個專案佔據了大部分機械設備及勞力，故減少了呈交投標的數量。資料顯示，截至2017年12月31日止3個年度，其主要機械的使用率分別約為49.9%、64.2%及81.4%。

毛利率不樂觀

從整體財務數據上看，截至12月31日止3個年度，該公司總收益分別為1501.8萬新元、2474.2萬新元及2786.6萬新元，年度溢利分別為77.3萬新元、583.5萬新元及472.8萬新元。收益呈現逐年上漲趨勢，而2017年淨利潤卻同比下降了19%。

儘管3年來取得不錯的收益，但該公司的毛利率卻不是那麼樂觀，分別為26.9%、 47.2% 及 41.1%。2017年毛利率下降主要由於銷售成本的增幅相對較高，這歸因於柴油單價上漲；存貨銷售增加，其毛利相對低於所承接拆除服務的毛利。

總的來說，作為新加坡最大的拆除服務供應商，Beng Soon Machinery Holdings Limited確有其優勢所在，但其風險及不足等亦應留意。

招股書顯示，該公司擬將上市集資金額用作加強機械設備;償還銀行貸款;增聘員工等。

文：陸小梅

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